«Я знала, что мы не проиграем». Эва Павлович Мори — о камбэке в финале Кубка России

Лучший игрок Кубка России – 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори рассказала, какие эмоции испытывала во время финала Кубка России с «Уралочкой» (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19).

– Вы проигрывали «Уралочке» 0:2 по ходу финального матча. Какие мысли тогда были? Особенно учитывая, что вторая партия получилась совсем провальной, и к тому же травму получила Юлия Бровкина.

– Морально было тяжело. Но я знала, что мы не проиграем. Это было какое-то моё внутреннее ощущение. Когда было 0:2, Юля Бровкина сказала: «Девчонки, это последний шанс, когда мы можем выиграть такой прекрасной командой». И это действительно было так. Потому что все знали, что она уйдёт после сезона. Поэтому все сплотились и стали играть друг за друга. Я сказала: «Давайте попробуем бороться до последней секунды. У нас есть шанс победить».

Не знаю почему, но ещё перед матчем в раздевалке я сказала: «В Лиге Чемпионов «Конельяно» уступил «Вакифбанку», выигрывая 2:0 и 22:18 в третьем сете! Если они проиграли, имея такое преимущество, то значит, всё возможно. Надо просто играть до конца». И потом, когда мы выиграли и зашли в раздевалку, девчонки спросили, почему я так сказала? Я ответила: «Какая теперь разница, мы забрали золото. Проблем нет, надо радоваться» (улыбается).

– Что в тот момент говорил Константин Ушаков?

– Ничего страшного, что не получается, надо терпеть. Если мы будем терпеть и играть в нашу игру, то начнёт получаться. И, действительно, вскоре всё стало налаживаться. Мы увидели, что наша работа приносит результат, а с этим пришла и уверенность в собственных силах, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.