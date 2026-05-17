Эва Павлович Мори: если бы Россия выступала, она была бы в топ-3 команд мира

Лучший игрок Кубка России — 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори высказалась по поводу отсутствия России на международной арене.

– Вы как-то обсуждаете, что России по-прежнему нет на мировой арене?
– Конечно, очень жалко, что так получается. Думаю, если бы российская команда сейчас играла на чемпионате Европы, она бы 100% играла в финале. И, возможно, даже выиграла. Если бы Россия выступала, она была бы среди топ-3 команд мира, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Российские волейболисты были отстранены от участия в международных соревнованиях 3 марта 2022 года по решению Международной федерации волейбола (FIVB) и Европейской конфедерации волейбола (CEV).

