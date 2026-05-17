Связующая сборной Словении назвала фаворитов чемпионата Европы — 2026 по волейболу

Лучший игрок Кубка России — 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори выбрала фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2026 по волейболу.

– Как тебе сейчас выступление итальянской сборной? Способна ли эта команда замахнуться и на победу в чемпионате Европы?

– Думаю, да. Ещё хорошие шансы есть у Турции, Сербии и Польши. Не знаю, может, забыла кого-то ещё. Это очень хорошие команды. Италия уже два года показывает, что она на топ-уровне. Думаю, что да, итальянки могут и на чемпионате Европы повторить свой успех, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.