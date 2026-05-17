Словенская волейболистка Эва Павлович Мори назвала три любимые русские песни

Лучший игрок Кубка России — 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори рассказала, какую русскую музыку она слушает.

– Эва, что-то из русских песен добавила себе в плейлист?

– «Я эту жизнь тебе отдам» (Филипп Киркоров), «Матушка» (Татьяна Куртукова) и «Она танцует под Шадэ» (Мот). Очень красиво, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ева Павлович Мори — чемпионка Словении (2022), обладательница Кубка Италии (2016) и Кубка России (2026), серебряный призёр чемпионата мира среди старших молодёжных команд (2017) и лучшая связующая нескольких международных турниров, включая молодёжный чемпионат мира (2014).