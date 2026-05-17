«Сначала надо выйти из группы». Павлович Мори — о шансах сборной Словении на ЧЕ-2026

Лучший игрок Кубка России — 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори высказалась о выступлении её сборной на чемпионате мира.

– В прошлом году на чемпионате мира сборная Словении была единственным дебютантом, кому удалось выйти из группы. Даже с Турцией поборолись!
– Мы очень хорошо выступили, потому что сейчас многие волейболистки играют не в Словении, а в сильных чемпионатах — Италии, Турции и Польши. Думаю, они выросли как игроки. Надеюсь, предстоящий чемпионат Европы не станет исключением, мы покажем хороший результат.

– Как считаешь, какие у вас шансы? В прошлый раз сборная Словении заняла только 20-е место.
– Для начала надо выйти из группы. А дальше видно будет. Если попадём не на фаворита, шансов на успех будет больше. Думаю, если мы дойдём до четвертьфинала, это уже будет очень хороший результат, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

