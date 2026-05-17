«Подружки будут смеяться». Эва Павлович Мори назвала любимые блюда русской кухни

Лучший игрок Кубка России — 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори поделилась предпочтениями в русской кухне.

– Что из русских блюд есть в твоём меню?

– Когда скажу, мои подружки из команды будут смеяться (улыбается). Потому что это плов, салат винегрет и оливье. А ещё блины, конечно же, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ева Павлович Мори — чемпионка Словении (2022), обладательница Кубка Италии (2016) и Кубка России (2026), серебряный призёр чемпионата мира среди старших молодёжных команд (2017) и лучшая связующая нескольких международных турниров, включая молодёжный чемпионат мира (2014).