Главная Волейбол Новости

«Подружки будут смеяться». Эва Павлович Мори назвала любимые блюда русской кухни

«Подружки будут смеяться». Эва Павлович Мори назвала любимые блюда русской кухни
Лучший игрок Кубка России — 2026, словенская волейболистка «Заречья-Одинцово» Эва Павлович Мори поделилась предпочтениями в русской кухне.

Что из русских блюд есть в твоём меню?
– Когда скажу, мои подружки из команды будут смеяться (улыбается). Потому что это плов, салат винегрет и оливье. А ещё блины, конечно же, — сказала Эва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ева Павлович Мори — чемпионка Словении (2022), обладательница Кубка Италии (2016) и Кубка России (2026), серебряный призёр чемпионата мира среди старших молодёжных команд (2017) и лучшая связующая нескольких международных турниров, включая молодёжный чемпионат мира (2014).

«Россия стала для меня домом». Большой разговор со словенской звездой «Заречья-Одинцово»
