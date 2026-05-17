Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» не смог пробиться в финал Кубка России

Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» не смог пробиться в финал Кубка России
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему его команда не смогла выиграть в полуфинале Кубка России и почему московское «Динамо» должно сыграть в финале турнира. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11).

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кривитченко

«Наверное, в концовках четвёртой и пятой партий мы упустили некоторые шансы, которые были у нас — и в доигровках, и на съёме, где-то не сыграли тактически правильно. Исход таких игр часто решается в одной-двух ситуациях, где ты либо примешь правильное решение, либо не примешь его. Это в итоге и сказывается на результате. Очевидно, что ты не можешь обыгрывать топовых соперников с большим отрывом, имея множество возможностей принять правильное решение.

Поздравляю «Динамо» с выходом в финал. Думаю, за весь проведённый сезон они заслуживают и чемпионство, и матч на Кубок. Полагаю, это самая сыгранная команда чемпионата. Заметно, что они играют много лет вместе. Пусть завтра будет хороший финал и завершение сезона — желаю успеха обеим командам», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Россия стала для меня домом». Большой разговор со словенской звездой «Заречья-Одинцово»
Эксклюзив
«Россия стала для меня домом». Большой разговор со словенской звездой «Заречья-Одинцово»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android