Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» не смог пробиться в финал Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему его команда не смогла выиграть в полуфинале Кубка России и почему московское «Динамо» должно сыграть в финале турнира. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11).

«Наверное, в концовках четвёртой и пятой партий мы упустили некоторые шансы, которые были у нас — и в доигровках, и на съёме, где-то не сыграли тактически правильно. Исход таких игр часто решается в одной-двух ситуациях, где ты либо примешь правильное решение, либо не примешь его. Это в итоге и сказывается на результате. Очевидно, что ты не можешь обыгрывать топовых соперников с большим отрывом, имея множество возможностей принять правильное решение.

Поздравляю «Динамо» с выходом в финал. Думаю, за весь проведённый сезон они заслуживают и чемпионство, и матч на Кубок. Полагаю, это самая сыгранная команда чемпионата. Заметно, что они играют много лет вместе. Пусть завтра будет хороший финал и завершение сезона — желаю успеха обеим командам», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.