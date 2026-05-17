«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в матче за третье место Кубка России по волейболу

Сегодня, 17 мая, в Москве прошёл матч за третье место мужского Кубка России по волейболу. «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

Кубок России (м) . Матч за 3-е место
17 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск

Команда Пламена Константинова впервые в своей истории завоевала бронзовую награду Кубка России. Ранее железнодорожники становились чемпионами соревнований (2010, 2011 и 2025) и серебряными призёрами (2009, 2014 и 2016).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли друг с другом внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал. В матче за первое место сыграют московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Сетка плей-офф Кубка России по волейболу
Битва двух столиц! «Динамо» сразится с «Зенитом» за Кубок России по волейболу
