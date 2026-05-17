Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Пока мы проигрываем». Вербов — о поражении «Зенита-Казань» в полуфинале Кубка России

«Пока мы проигрываем». Вербов — о поражении «Зенита-Казань» в полуфинале Кубка России
Комментарии

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов рассказал, почему его команда не смогла пробиться в финал мужского Кубка России. Встреча с санкт-петербургским «Зенитом» завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 32:30) в пользу команды Владимира Алекно.

Кубок России (м) . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Бехтерев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Результат по игре. Три концовки, в трёх из них Питер сильнее. Это заслуженная победа соперника, хотя игра на самом деле была очень равная. Исход решили мелочи, уже не в первый раз в этом сезоне они решают исход не в нашу пользу. Нужно проанализировать, это, наверное, не про волейбол, не про усталость — мы хорошо себя чувствовали физически, было видно по тому, как мы прыгаем, как бьём. Вопрос больше в голове. Видимо, нужно пройти какое-то количество матчей, в которых не имеешь права на ошибку, чтобы в них показывать свои лучшие качества. Пока у нас в этом сезоне не получается, а натренировать такое невозможно, к сожалению.

Есть у нас три человека, которым нужно таких матчей сыграть насколько возможно много, тогда, я верю, эти концовки будут переваливаться в нашу пользу. Пока этого не происходит, пока мы проигрываем. Результат 0:3 — считаю, не по игре, где-то одну партию мы, наверное, заслужили, но глобально Питер играл лучше и увереннее, все сложные моменты с холодной головой реализовал. Немного суетились, немного бежали, было много моментов, в которых спешили набрать очки», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» не смог пробиться в финал Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android