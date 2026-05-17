Московское «Динамо» одержало волевую победу в финале Кубка России по волейболу
Волейболисты московского «Динамо» стали победителями Кубка России — 2026. Со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) они оказались сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга, отыгравшись с 0:2 по партиям.
Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Команда Константина Брянского в пятый раз в своей истории стала обладателем Кубка России (2006, 2008, 2020, 2024 и 2026). В прошлом году москвичи взяли серебро.
Ранее в Москве прошёл матч за третье место Кубка России. «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12). Подопечные Пламена Константинова впервые в своей истории выиграли бронзовую награду Кубка России.
