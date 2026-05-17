Московское «Динамо» одержало волевую победу в финале Кубка России по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» стали победителями Кубка России — 2026. Со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) они оказались сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга, отыгравшись с 0:2 по партиям.

Команда Константина Брянского в пятый раз в своей истории стала обладателем Кубка России (2006, 2008, 2020, 2024 и 2026). В прошлом году москвичи взяли серебро.

Ранее в Москве прошёл матч за третье место Кубка России. «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12). Подопечные Пламена Константинова впервые в своей истории выиграли бронзовую награду Кубка России.