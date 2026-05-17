Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» одержало волевую победу в финале Кубка России по волейболу

Московское «Динамо» одержало волевую победу в финале Кубка России по волейболу
МВК «Динамо» Москва
Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» стали победителями Кубка России — 2026. Со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) они оказались сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга, отыгравшись с 0:2 по партиям.

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Команда Константина Брянского в пятый раз в своей истории стала обладателем Кубка России (2006, 2008, 2020, 2024 и 2026). В прошлом году москвичи взяли серебро.

Ранее в Москве прошёл матч за третье место Кубка России. «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12). Подопечные Пламена Константинова впервые в своей истории выиграли бронзовую награду Кубка России.

Материалы по теме
«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в матче за третье место Кубка России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android