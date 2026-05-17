«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл 11-й финал подряд, в котором принимал участие

Сегодня, 17 мая, волейболисты санкт-петербургского «Зенита» не смогли одержать победу в финале Кубка России — 2026. Со счётом 2:3 (25:21, 25:19, 24:26, 13:25, 10:15) они уступили московскому «Динамо». Для команды этот финал стал 11-м проигранным по счёту.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком решающих матчей, в которых сине-бело-голубые терпели поражения:
- Суперкубок России — 2018;
- Кубок России — 2018;
- Кубок России — 2019;
- Кубок России — 2020;
- Кубок ЕКВ — 2020/2021;
- Суперлига-2020/2021;
- Суперкубок-2021;
- Суперлига-2024/2025;
- Кубок Победы — 2025;
- Кубок России — 2026.
Ранее в Москве прошёл матч за третье место Кубка России. «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12). Подопечные Пламена Константинова впервые в истории выиграли бронзу Кубка России.