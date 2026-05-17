«Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин: результаты на 17 мая

Сегодня, 17 мая, завершился «Финал шести» Кубка России — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоялись финальная встреча и матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Кубок России — 2026, мужчины. Результаты на 17 мая:

Матч за третье место. «Зенит-Казань» — «Локомотив» Новосибирск — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 22:25, 12:15).

Финал. «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 2:3 (25:21, 25:19, 24:26, 13:25, 10:15).

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграли в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы вышли в полуфинал.