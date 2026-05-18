Стала известна символическая сборная «Финала шести» Кубка России по волейболу

Максим Сапожков
Комментарии

Вчера, 17 мая, завершился Кубок России по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с символической сборной турнира:

  • MVP: Максим Сапожков («Динамо» Москва);
  • лучший связующий: Павел Панков («Динамо» Москва);
  • лучшие доигровщики: Станислав Динейкин («Зенит» Санкт-Петербург), Денис Богдан («Динамо» Москва);
  • лучшие блокирующие: Максим Космин, («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Власов («Динамо» Москва);
  • лучший диагональный: Максим Сапожков («Динамо» Москва);
  • лучший либеро: Женя Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург).

Победу в турнире одержало московское «Динамо», серебро досталось «Зениту» из Санкт-Петербурга, а бронза — новосибирскому «Локомотиву».

