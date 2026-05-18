«Заречье-Одинцово» сообщило об изменениях в составе клуба

Московский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» представил новых членов команды. Ими стали Ангелина Лазарева, Анастасия Манжосова, Валерия Петрова и Ксения Купряшкина.

Ангелина Лазарева займёт позицию блокирующей. До трансфера она играла в московском «Динамо». Ангелина вошла в тройку лучших блокирующих чемпионата России: 136 блоков, 408 очков, 25 эйсов и 52% реализации атак за 35 матчей / 130 партий. Девять лет назад Лазарева уже играла за «Заречье-Одинцово».

Анастасия Манжосова также будет выступать на позиции блокирующей. Прошлый сезон она провела в том же московском «Динамо», но вернулась в «Заречье-Одинцово», за который она играла в прошлом году. По итогам сезона Манжосова вошла в топ-6 блокирующих женской Суперлиги: 96 блоков, 238 очков, 21 эйс и 47% реализации атак в 34 матчах / 127 партиях.

Валерия Петрова будет играть в амплуа либеро. Петрова выступала за «Ленинградку» с 2022 года. В прошлом сезоне Валерия провела 28 матчей / 103 партии и выполнила 496 приёмов: 49% позитивной и 31% отличной доводки.

Ксения Купряшкина займет позицию доигровщика. Она успела выступить за московский «Луч», «Динамо-Метар», «Уралочку-НТМК» и московское «Динамо». Ксения завоевала золото Всемирной Универсиады-2019 в составе студенческой сборной России, серебро и бронзу чемпионата России, два серебра Суперкубка России, а также золото чемпионата Европы U18. На чемпионате Европы — 2021 провела за сборную России семь матчей и набрала 68 очков.