Главная Волейбол Новости

«Команда работала». Константин Брянский оценил выступление «Динамо» в сезоне-2025/2026

«Команда работала». Константин Брянский оценил выступление «Динамо» в сезоне-2025/2026
Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский оценил выступление команды в сезоне-2025/2026 после победы в Кубке России – 2026. В финале «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

– Второй раз за вашу карьеру в «Динамо» команда делает «золотой» хет-трик. Осознаёте это?
– Честный ответ – нет. Точно пока не осознаю. Есть огромное удовлетворение от проделанной работы. Понимание того, что это превосходный сезон, тут однозначно. И даже если бы сегодня у нас на груди висели бы серебряные медали, я бы сказал то же самое. Потому что видно, как ребята, как наша команда работала. Работали в сложных ситуациях, находили решения и не сдавались, – приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее «Динамо» стало чемпионом Суперлиги-2025/2026, а также выиграло Кубок Победы – 2026.

