Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Третий сет был архиважным». Брянский — о победе «Динамо» в финале КР над «Зенитом»

«Третий сет был архиважным». Брянский — о победе «Динамо» в финале КР над «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский рассказал, что помогло команде завоевать Кубок России – 2026. В финале московский клуб одержал победу над «Зенитом» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Как я и говорил после игры с «Локомотивом», это была встреча двух самых подающих команд страны. Против таких соперников всегда сложно играть. Полуфинал и финал отличаются полностью, хоть счёт в итоге и одинаковый. Сегодня [17 мая] в первой партии мы, почувствовав какую-то свежесть в начале, решили соперника где-то удивить, где-то – сработать слишком не по системе. И вот эти моменты, моменты индивидуальные, дали разницу в пользу соперника, дали возможности сопернику.

В процессе, а это процесс небыстрый, не по щелчку пальцев, игроки перестраивались, вышли на свой уровень, командный уровень, уровень системной работы, которую мы проводили весь сезон. Вышли на третьем сете. Он был архиважным. Понятно, что мы висели на волоске в какой-то момент, но тем не менее справились, и я поздравляю команду, руководство клуба, болельщиков, все Общество «Динамо» с этой победой, поскольку это большое достижение, что в год 100-летия волейбольного клуба «Динамо» мы порадовали болельщиков медалями высшей пробы», – приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Материалы по теме
«Динамо» выиграло все главные трофеи сезона-2025/2026. В чём секрет успеха?
«Динамо» выиграло все главные трофеи сезона-2025/2026. В чём секрет успеха?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android