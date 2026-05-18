«Третий сет был архиважным». Брянский — о победе «Динамо» в финале КР над «Зенитом»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский рассказал, что помогло команде завоевать Кубок России – 2026. В финале московский клуб одержал победу над «Зенитом» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).

«Как я и говорил после игры с «Локомотивом», это была встреча двух самых подающих команд страны. Против таких соперников всегда сложно играть. Полуфинал и финал отличаются полностью, хоть счёт в итоге и одинаковый. Сегодня [17 мая] в первой партии мы, почувствовав какую-то свежесть в начале, решили соперника где-то удивить, где-то – сработать слишком не по системе. И вот эти моменты, моменты индивидуальные, дали разницу в пользу соперника, дали возможности сопернику.

В процессе, а это процесс небыстрый, не по щелчку пальцев, игроки перестраивались, вышли на свой уровень, командный уровень, уровень системной работы, которую мы проводили весь сезон. Вышли на третьем сете. Он был архиважным. Понятно, что мы висели на волоске в какой-то момент, но тем не менее справились, и я поздравляю команду, руководство клуба, болельщиков, все Общество «Динамо» с этой победой, поскольку это большое достижение, что в год 100-летия волейбольного клуба «Динамо» мы порадовали болельщиков медалями высшей пробы», – приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).