Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Отдали всех себя на площадке». Власов — о победе московского «Динамо» в Кубке России

«Отдали всех себя на площадке». Власов — о победе московского «Динамо» в Кубке России
Комментарии

Центральный блокирующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка России – 2026 над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) в пользу московского клуба.

Кубок России (м) . Финал
17 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

– Мы отдали всё. Ни эмоций, ни сил, ни желания брать мяч в руки – ничего не осталось. Отдали всех себя на площадке, и хочу поблагодарить команду, огромное спасибо ребятам. Мы настоящая команда, которая вместе проигрывала две партии, а потом тоже вместе выиграла три партии. Большое спасибо команде за это.

– Был ли момент, когда почувствовали перелом, поняли, что сейчас команду будет уже не остановить?
– Не было такого момента, мы держали концентрацию до конца, до последнего мяча, до последнего эйса Максима Сапожкова. Ни на секунду нельзя было расслабляться. У «Зенита» тоже умеют заряжать подачу, бить по пальцам, играть «блок-аут», всё умеют делать. Мы до финального свистка держали концентрацию и справились, – приводит слова Власова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Материалы по теме
«Динамо» выиграло все главные трофеи сезона-2025/2026. В чём секрет успеха?
«Динамо» выиграло все главные трофеи сезона-2025/2026. В чём секрет успеха?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android