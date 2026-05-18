«Отдали всех себя на площадке». Власов — о победе московского «Динамо» в Кубке России

Центральный блокирующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка России – 2026 над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) в пользу московского клуба.

– Мы отдали всё. Ни эмоций, ни сил, ни желания брать мяч в руки – ничего не осталось. Отдали всех себя на площадке, и хочу поблагодарить команду, огромное спасибо ребятам. Мы настоящая команда, которая вместе проигрывала две партии, а потом тоже вместе выиграла три партии. Большое спасибо команде за это.

– Был ли момент, когда почувствовали перелом, поняли, что сейчас команду будет уже не остановить?

– Не было такого момента, мы держали концентрацию до конца, до последнего мяча, до последнего эйса Максима Сапожкова. Ни на секунду нельзя было расслабляться. У «Зенита» тоже умеют заряжать подачу, бить по пальцам, играть «блок-аут», всё умеют делать. Мы до финального свистка держали концентрацию и справились, – приводит слова Власова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).