Пламен Константинов оценил вторую бронзу «Локомотива» в сезоне
Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил победу своей команды в матче за бронзу мужского Кубка России. Новосибирский клуб обыграл казанский «Зенит» на тай-брейке со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).
Кубок России (м) . Матч за 3-е место
17 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кривитченко
«Если тебе удалось закончить последний матч сезона победой, значит, ты чего-то добился. Поздравляю ребят, которые вышли сегодня на площадку: у них получилась отличная игра, интересная для зрителей.
Рады, что завершаем на позитиве, с бронзой. Несмотря на то что для нас эта медаль не настолько значима, как в чемпионате Суперлиги, формат Кубка, схожий с финалом Лиги чемпионов, делает её все равно ценной», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
