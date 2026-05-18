Пламен Константинов оценил вторую бронзу «Локомотива» в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил победу своей команды в матче за бронзу мужского Кубка России. Новосибирский клуб обыграл казанский «Зенит» на тай-брейке со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

«Если тебе удалось закончить последний матч сезона победой, значит, ты чего-то добился. Поздравляю ребят, которые вышли сегодня на площадку: у них получилась отличная игра, интересная для зрителей.

Рады, что завершаем на позитиве, с бронзой. Несмотря на то что для нас эта медаль не настолько значима, как в чемпионате Суперлиги, формат Кубка, схожий с финалом Лиги чемпионов, делает её все равно ценной», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.