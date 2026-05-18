«Сезон отличный». Вольвич подвёл итоги выступлений «Зенита-Казань» в сезоне-2025/2026

«Сезон отличный». Вольвич подвёл итоги выступлений «Зенита-Казань» в сезоне-2025/2026
Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич подвёл итоги сезона для своей команды после поражения в матче за бронзу мужского Кубка России. Новосибирский клуб обыграл казанцев на тай-брейке со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

«Локомотив» был сильнее в мелочах: где-то повезло на подаче, где-то – в атаке. Они с каждой партией добавляли, а мы – наоборот. Результат закономерен, но хотя бы растянули матч на пять партий и подарили болельщикам праздник волейбола.

Что касается итогов сезона, для кого-то мерило успеха – это золотые медали. В таком случае он действительно не очень хороший. Для меня же основной показатель – как работает команда, в какой волейбол она играет. Хочу сказать спасибо ребятам, особенно молодым: на моих глазах они выросли в мастеров и, я уверен, будут ещё прогрессировать. С этой точки зрения сезон отличный», — приводит слова Вольвича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

