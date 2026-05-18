ВФВ представила символическую сборную мужского Кубка России, Сапожков — MVP
Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную «Финала шести» мужского Кубка России. Самым ценным игроком турнира признан диагональный Максим Сапожков, выступающий за московское «Динамо»
Символическая сборная:
связующий: Павел Панков, «Динамо»;
диагональный: Максим Сапожков, «Динамо»;
блокирующий: Максим Космин, «Зенит» СПб;
блокирующий: Илья Власов, «Динамо»;
доигровщик: Станислав Динейкин, «Зенит» СПб;
доигровщик: Денис Богдан, «Динамо»;
либеро: Женя Гребенников, «Зенит» СПб;
MVP: Максим Сапожков, «Динамо».
Напомним, обладателем мужского Кубка России стало московское «Динамо», второе место занял петербургский «Зенит», бронза – у новосибирского «Локомотива».
