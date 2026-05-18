Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ВФВ представила символическую сборную мужского Кубка России, Сапожков — MVP

ВФВ представила символическую сборную мужского Кубка России, Сапожков — MVP
Комментарии

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную «Финала шести» мужского Кубка России. Самым ценным игроком турнира признан диагональный Максим Сапожков, выступающий за московское «Динамо»

Символическая сборная:

связующий: Павел Панков, «Динамо»;

диагональный: Максим Сапожков, «Динамо»;

блокирующий: Максим Космин, «Зенит» СПб;

блокирующий: Илья Власов, «Динамо»;

доигровщик: Станислав Динейкин, «Зенит» СПб;

доигровщик: Денис Богдан, «Динамо»;

либеро: Женя Гребенников, «Зенит» СПб;

MVP: Максим Сапожков, «Динамо».

Напомним, обладателем мужского Кубка России стало московское «Динамо», второе место занял петербургский «Зенит», бронза – у новосибирского «Локомотива».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android