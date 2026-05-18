32-летний серб Брджович назначен главным тренером «Оренбуржья»

32-летний серб Алекса Брджович назначен главным тренером «Оренбуржья» в сезоне-2026/2027. Антон Вольвич, который ранее возглавлял команду, займёт должность старшего тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Алекса Брджович завершил игровую карьеру в 25 лет из-за проблем с сердцем, а в 28 лет стал тренером.

У Брджовича есть опыт выступлений в российской Суперлиге. С 2015 по 2017 год связующий играл за «Газпром-Югра». В составе польского клуба «Скра» он стал чемпионом Польши и обладателем Суперкубка в 2014 году. Брджович также выступал за сербский клуб «Раднички», в который вернулся в 2021 году уже в качестве тренера. Специалист дважды привёл команду к победе в чемпионате Сербии и к победе в Кубке Сербии и Суперкубке Сербии.

«Я играл в России два года, я знаю язык. Трудно попасть в такую сильную лигу, где только один тренер-иностранец, и это Пламен Константинов, который работает там 10 лет. Я также знаю лигу, некоторых игроков, менталитет. Для нашего волейбола хорошо, когда больше тренеров идёт в более сильные лиги», – приводит слова Брджовича zurnal.politika.rs.