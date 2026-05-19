Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола
Комментарии

Российская волейболистка Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола в 2026 году — об этом сообщили на официальном сайте зала славы.

Гамова является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000 в Австралии и 2004 в Греции), двукратной чемпионкой мира (2006 и 2010), двукратной чемпионкой Европы (1999 и 2001) и бронзовым призёром мирового первенства — 2002.

Екатерина занимала позицию диагональной нападающей.

Торжественная церемония принятия новых членов Зала славы пройдёт 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США). Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Я была в шоке». Эва Павлович Мори — о двух личных наградах по итогам Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android