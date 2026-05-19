Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола

Российская волейболистка Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола в 2026 году — об этом сообщили на официальном сайте зала славы.

Гамова является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000 в Австралии и 2004 в Греции), двукратной чемпионкой мира (2006 и 2010), двукратной чемпионкой Европы (1999 и 2001) и бронзовым призёром мирового первенства — 2002.

Екатерина занимала позицию диагональной нападающей.

Торжественная церемония принятия новых членов Зала славы пройдёт 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США). Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.