Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Дарья Малыгина перешла в «Динамо-Ак Барс»

Дарья Малыгина перешла в «Динамо-Ак Барс»
Комментарии

Российская волейболистка Дарья Малыгина вошла в состав клуба «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщил официальный телеграм-канал Суперлиги по волейболу. Малыгина займёт позицию блокирующей.

Дарья Малыгина провела три сезона в «Ленинградке», где была одним из лучших игроков команды. В сезоне-2025/2026 Дарья вошла в топ-10 лучших блокирующих чемпионата: 83 блока, 175 очков, 12 эйсов и 45% реализации атак.

Ранее Дарья уже выступала в составе «Динамо-Ак Барс» в 2014-2015 и 2017-2019 годах (ранее клуб назывался «Динамо-Казань». — Прим. «Чемпионата»). С ним Малыгина выигрывала чемпионат и Кубок России. Также у Дарьи есть опыт международных выступлений – она играла за национальную команду России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионате мира 2018 года.

Материалы по теме
Официально
«Заречье-Одинцово» сообщило об изменениях в составе клуба
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android