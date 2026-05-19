Дарья Малыгина перешла в «Динамо-Ак Барс»

Российская волейболистка Дарья Малыгина вошла в состав клуба «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщил официальный телеграм-канал Суперлиги по волейболу. Малыгина займёт позицию блокирующей.

Дарья Малыгина провела три сезона в «Ленинградке», где была одним из лучших игроков команды. В сезоне-2025/2026 Дарья вошла в топ-10 лучших блокирующих чемпионата: 83 блока, 175 очков, 12 эйсов и 45% реализации атак.

Ранее Дарья уже выступала в составе «Динамо-Ак Барс» в 2014-2015 и 2017-2019 годах (ранее клуб назывался «Динамо-Казань». — Прим. «Чемпионата»). С ним Малыгина выигрывала чемпионат и Кубок России. Также у Дарьи есть опыт международных выступлений – она играла за национальную команду России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионате мира 2018 года.