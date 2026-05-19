Гамова заявила о планах полететь в США на церемонию введения в Зал славы волейбола

Российская волейболистка, двукратный серебряный призёр Олимпиады и двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о желании поехать в США для участия в церемонии введения в Зал славы волейбола. Сегодня, 19 мая, стало известно, что россиянка войдёт в Зал в октябре 2026 года.

«Планирую туда добраться. Это будет в октябре, думаю, что мы как-то этот вопрос решим, проработаем вопрос получения американской визы.

Безусловно, я была очень счастлива и рада, был счастливый шок, не рассчитывала, что меня введут. Слишком большой была конкуренция с бразильскими игроками, армией бразильской поддержки. Я была просто рада тому, что меня номинировали», — приводит слова Гамовой ТАСС.