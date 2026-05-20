Расписание матчей плей-аута женской Суперлиги по волейболу на 20 мая

Сегодня, 20 мая, продолжается серия плей-аут женской Суперлиги по волейболу, по результатам которой решится, какой из двух клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В рамках соревновательного дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на среду.

18:30. «Муром» – «Минчанка» Минск. Счёт в серии – 0-2.

Встреча пройдёт в Муроме на стадионе «Ока». Два предыдущих матча завершились победой клуба из Минска.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс».