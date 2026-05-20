Расписание матчей плей-аута мужской Суперлиги по волейболу на 20 мая

Сегодня, 20 мая, продолжается плей-аут мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которого решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в чемпионате России. В рамках соревновательного дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на среду.

16:00. «Югра-Самотлор» Нижневартовск – МГТУ Москва. Счёт в серии – 0-2.

Третья встреча серии состоится в Нижневартовске. В двух прошлых матчах победу одержал клуб из Москвы.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо».