«Нет, я 10 лет не беру мяч в руки». Гамова — о жизни после завершения спортивной карьеры

Российская волейболистка Екатерина Гамова рассказала, продолжает ли заниматься волейболом после завершения профессиональной карьеры.

— Играете сейчас в волейбол?

– Нет, я 10 лет не беру мяч в руки. Нет никакого желания. Во-первых, карьера была настолько насыщенная, что уже не хочется. Во-вторых, играть на прежнем уровне уже однозначно не смогу, а показывать что-то невнятное мне не нужно. Занимаюсь спортом в своё удовольствие: тренажёрный зал, йога. Ты понимаешь, что это нужно в первую очередь тебе, твоему телу. Если хотим быть активными, нужно продолжать поддерживать хорошую физическую форму, держать мышцы в тонусе, — приводит слова Гамовой Metro.