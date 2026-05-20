«Я полностью удовлетворена». Гамова — о гештальтах в карьере

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала, остались ли у неё незакрытые гештальты в карьере.

— Остались ли незакрытые гештальты в карьере?

– На сегодняшний момент – нет. Я полностью удовлетворена и счастлива той карьерой, которая у меня была. Во-первых, говорить о том, чего у меня нет и что у меня есть, не имеет смысла. Во-вторых, каждый может позавидовать моей карьере. Мне есть чем гордиться и что ценить, — приводит слова Гамовой Metro.

Напомним, Гамова будет включена в Международный зал славы в этом году. Волейболистка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира.