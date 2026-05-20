«Принятие произошло очень давно». Гамова — о буллинге и росте

Российская волейболистка Екатерина Гамова рассказала, что считает источником буллинга и как относится к своему росту.

— В интервью Вите Кравченко вы рассказали, что в школе были жертвой буллинга из-за роста. Какие отклики получали?
– Я не следила за этим, но такие истории есть. Это вопрос не роста, а отношения к людям, которые отличаются от большинства. Вся проблема в том, что общество часто не может принять тех, кто не похож на них. Из-за этого возникает агрессия в сторону таких людей. Учу своего ребёнка, что мы все разные. Если человек не похож на тебя, это не значит, что он плохой и с ним нужно плохо обращаться.

— А как вы сейчас относитесь к своему росту?
– Принятие произошло очень давно. Рост не может меня раздражать, потому что я такая есть и с этим живу. Считаю, что достаточно неплохо сложена, у меня всё в порядке с внешностью, поэтому никаких проблем нет. Бытовых трудностей тоже не возникает. Видимо, мы достаточно компактные, потому что спокойно могли умещаться в самолётах, летать и не страдать, — приводит слова Гамовой Metro.

