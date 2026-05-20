Екатерина Гамова: работающие мамы — это мамы-героини

Российская волейболистка Екатерина Гамова рассказала, как тяжело совмещать материнство и работу.

— Вы курируете молодёжные сборные. Насколько тяжело совмещать эту работу с материнством?

– Работающие мамы — это мамы-героини. Сейчас особенное время для женщин, которые воспитывают детей. Как говорят, нам родители ничего не должны были, сейчас нам дети ничего не должны, а мы должны и тем, и другим. Это сложно, но очень интересно и весело, — приводит слова Гамовой Metro.

Напомним, Гамова будет включена в Международный зал славы в этом году. Волейболистка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2000 и 2004) и двукратная чемпионка мира.