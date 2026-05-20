Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Покажем, чего мы сейчас стоим». Екатерина Гамова — об отстранении российских спортсменов

«Покажем, чего мы сейчас стоим». Екатерина Гамова — об отстранении российских спортсменов
Комментарии

Российская волейболистка, двукратный серебряный призёр Олимпиады и двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о мотивации молодых спортсменов вне международных соревнований и их уровне игры.

— Российских атлетов уже во многих видах спорта допустили на международные турниры, где-то даже с флагом и гимном, а волейболисты всё ещё страдают. На каком уровне будут они после возвращения?
– Очень сложно это обсуждать до момента возвращения. К сожалению, лишь когда это случится, мы поймём, на каком уровне находятся команды. Товарищеские игры совершенно не говорят, насколько готов коллектив. Подготовка к крупным турнирам – это отдельная история. Команды подходят к ним в определённой форме. Думаю, легко точно не будет. Нужно быть готовым, что путь возвращения будет долог, тернист и сложен. Но он точно преодолим.

— А как на молодых атлетах сказывается отсутствие международных турниров?
– Мотивировать детей достаточно непросто. У нас было несколько сборов, когда дети просто тренировались, ни к чему не готовясь. Это сложно. Мы всё время им говорим, что не перестаём работать, чтобы в любой момент, когда нас могут вернуть, мы выйдем и покажем, чего сейчас стоим, — приводит слова Гамовой Metro.

Материалы по теме
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android