МГТУ одержал победу в серии с «Югрой-Самотлор» в плей-аут Суперлиги

Волейболисты московского клуба МГТУ одержали победу в третьем матче серии плей-аут Суперлиги с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:2 (27:25, 25:27, 21:25, 25:21, 15:8). Таким образом, московский клуб сохранил своё место в розыгрыше Суперлиги-2026/2027.

Пари Суперлига — плей-аут (м) . Стыковые матчи
20 мая 2026, среда. 16:00 МСК
Югра-Самотлор
Нижневартовск
Окончен
2 : 3
МГТУ
Москва
Югра-Самотлор: Тарасов, Мушенко, Зайцев, Молдавский, Милицкий, Володин, Меллис, Скляренко, Беседин, Москалёв, Манжосов, Кисилица, Буров, Лапиков
МГТУ: Филиппов, Аношко, Щадилов, Онищенко, Ганенко, Старцев, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Шкредов, Котов

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-аут:

«Югра-Самотлор» Нижневартовск – МГТУ Москва – 2:3 (25:27, 27:25, 25:21, 21:25, 8:15). Счёт в серии – 0-3.

Действующим чемпионом Суперлиги является московское «Динамо», которое в финальной серии сезона-2025/2026 одержало победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3-0. Бронзовым призёром чемпионата России стал новосибирский «Локомотив», обыгравший «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-2.

Таблица плей-аут Суперлиги
