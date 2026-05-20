МГТУ одержал победу в серии с «Югрой-Самотлор» в плей-аут Суперлиги

Волейболисты московского клуба МГТУ одержали победу в третьем матче серии плей-аут Суперлиги с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:2 (27:25, 25:27, 21:25, 25:21, 15:8). Таким образом, московский клуб сохранил своё место в розыгрыше Суперлиги-2026/2027.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-аут:

«Югра-Самотлор» Нижневартовск – МГТУ Москва – 2:3 (25:27, 27:25, 25:21, 21:25, 8:15). Счёт в серии – 0-3.

Действующим чемпионом Суперлиги является московское «Динамо», которое в финальной серии сезона-2025/2026 одержало победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3-0. Бронзовым призёром чемпионата России стал новосибирский «Локомотив», обыгравший «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-2.