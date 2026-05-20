Результаты матчей плей-аута мужской Суперлиги по волейболу на 20 мая

Сегодня, 20 мая, состоялся третий матч серии плей-аута мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которого определился клуб, который продолжит своё выступление в чемпионате России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-аут. Результат матчей на 20 мая:

«Югра-Самотлор» Нижневартовск – МГТУ Москва – 2:3 (25:27, 27:25, 25:21, 21:25, 8:15). Счёт в серии – 0-3.

МГТУ одержал победу в серии и сохранил за собой право выступать в сезоне Суперлиги-2026/2027.

Действующим чемпионом Суперлиги является московское «Динамо», которое в финальной серии сезона-2025/2026 одержало победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:0. Бронзовым призёром чемпионата России стал новосибирский «Локомотив», обыгравший «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.