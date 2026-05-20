«Минчанка» всухую выиграла серию с «Муромом» в плей-аут Суперлиги
Волейболистки «Минчанки» одержали победу в третьем матче серии плей-аут Суперлиги с «Муромом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:10, 25:16, 19:25, 16:14). Таким образом, «Минчанка» продолжит выступление в Суперлиге в сезоне 2026/2027.
Пари Суперлига — плей-аут (ж) . Стыковые матчи
20 мая 2026, среда. 18:30 МСК
Муром
2 : 3
Минчанка
Минск
Муром: Катарина Јовић, Дворникова, Подскальная, Агаркова, Кузнецова, Кошман, Тимофеева, Тимофеева, Рубцова, Дёмина, Сакеева, Краснова, Быкова
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Чередникова, Лозюк, Глинская, Лойко, Маркевич, Наварро, Горная, Зарубо, Столяр, Бурак, Тинникова, Столяр, Фалей
Волейбол. Суперлига – 2025/2026, женщины. Плей-аут.
«Муром» Муром – «Минчанка» Минск — 3:2 (25:23, 10:25, 16:25, 25:19, 14:16) Счёт в серии – 0-3.
Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс». В финальной серии Суперлиги-2025/2026 волейболистки из Казани обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово» (3-0). Бронзовые медали завоевало московское «Динамо».
Дарья Малыгина перешла в «Динамо-Ак Барс» Официально
