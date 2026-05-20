«Минчанка» всухую выиграла серию с «Муромом» в плей-аут Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» одержали победу в третьем матче серии плей-аут Суперлиги с «Муромом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:10, 25:16, 19:25, 16:14). Таким образом, «Минчанка» продолжит выступление в Суперлиге в сезоне 2026/2027.

Волейбол. Суперлига – 2025/2026, женщины. Плей-аут.

«Муром» Муром – «Минчанка» Минск — 3:2 (25:23, 10:25, 16:25, 25:19, 14:16) Счёт в серии – 0-3.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс». В финальной серии Суперлиги-2025/2026 волейболистки из Казани обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово» (3-0). Бронзовые медали завоевало московское «Динамо».