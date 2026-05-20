«Локомотив» выиграл Кубок Молодёжной лиги и забрал три трофея из трёх в сезоне

Новосибирский «Локомотив-СШОР» одержал победу в финальном матче Кубка Молодёжной лиги. В текущем сезоне команда завоевала три из трёх трофеев: выиграла Кубок «Первая высота», который вручается за победу в регулярном чемпионате, стала чемпионом Молодёжной лиги и теперь выиграла Кубок.

В финале команда под руководством болгарского тренера Георги Петрова встретилась с казанским «Зенитом-УОР». Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 23:25, 15:13) в пользу новосибирцев. Бронзовые медали турнира завоевало «Динамо-ЛО-2».

Для «Локомотива-СШОР» эта победа в Кубке Молодёжной лиги стала второй подряд. За всю историю новосибирцы побеждали в турнире восемь раз.