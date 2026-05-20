Результаты матчей плей-аута женской Суперлиги по волейболу на 20 мая

Сегодня, 20 мая, прошёл третий матч серии плей-аута женской Суперлиги по волейболу, по результатам которой определился клуб, который сможет продолжить выступать в высшем дивизионе чемпионата России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига – 2025/2026. Плей-аут. Результаты матчей на 20 мая:

«Муром» Муром – «Минчанка» Минск — 2:3 (25:23, 10:25, 16:25, 25:19, 14:16) Счёт в серии – 0-3.

Клуб из Минска выиграл серию и продолжит своё выступление в Суперлиге в сезоне-2026/2027.

Действующим чемпионом России является казанское «Динамо-Ак Барс». В финальной серии Суперлиги-2025/2026 волейболистки из Казани обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово» (3-0). Бронзовые медали завоевало московское «Динамо».