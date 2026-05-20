Капитан «Локомотива» Екатерина Любушкина покинула клуб

36-летняя блокирующая Екатерина Любушкина покинула состав калининградского «Локомотива», за который выступала последние три сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Вместе с «Локомотивом» она выиграла золото чемпионата России в сезоне-2024/2025, а в следующем сезоне была назначена капитаном команды. Любушкина — шестикратная чемпионка России, дважды обладательница Кубка и Суперкубка страны. В составе национальной сборной она становилась чемпионкой Европы в 2015 году.

Блокирующая перешла в калининградский клуб из «Тулицы». Ранее она также выступала за московское «Динамо», подмосковное «Заречье-Одинцово», новоуренгойский «Факел».

О дальнейших планах Любушкиной пока не сообщается.

