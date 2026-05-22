Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Двукратный олимпийский чемпион Гребенников покинул петербургский «Зенит»

Двукратный олимпийский чемпион Гребенников покинул петербургский «Зенит»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной Франции Женя Гребенников покинул петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Гребенников выступал за петербургский клуб пять лет, являлся капитаном команды и провел в её составе 198 матчей.

«Мы навсегда запомним каждый твой сыгранный в защите мяч! Спасибо тебе за тысячи незабываемых моментов, которые ты подарил клубу и болельщикам!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, Гребенникову 35 лет. Он сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, является уроженцем французского Ренна и воспитанником местной команды. В составе сборной Франции по волейболу он дважды выигрывал золотые медали Олимпиады (2020, 2024), два раза завоёвывал золото Мировой лиги (2015, 2017), побеждал на чемпионате Европы (2015) и дважды — в Лиге наций (2022, 2024).

Материалы по теме
Официально
Капитан «Локомотива» Екатерина Любушкина покинула клуб
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android