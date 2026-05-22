Двукратный олимпийский чемпион Гребенников покинул петербургский «Зенит»

Двукратный олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной Франции Женя Гребенников покинул петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Гребенников выступал за петербургский клуб пять лет, являлся капитаном команды и провел в её составе 198 матчей.

«Мы навсегда запомним каждый твой сыгранный в защите мяч! Спасибо тебе за тысячи незабываемых моментов, которые ты подарил клубу и болельщикам!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, Гребенникову 35 лет. Он сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, является уроженцем французского Ренна и воспитанником местной команды. В составе сборной Франции по волейболу он дважды выигрывал золотые медали Олимпиады (2020, 2024), два раза завоёвывал золото Мировой лиги (2015, 2017), побеждал на чемпионате Европы (2015) и дважды — в Лиге наций (2022, 2024).