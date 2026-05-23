Константинов — о завершении контракта с Николовым: думаете, не хотели сохранить Симеона?

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему новосибирскому клубу не удалось сохранить в составе команды на следующий сезон 19-летнего болгарского связующего Симеона Николова.

«Думаете, мы не хотели сохранить Симеона? Конечно, хотели, но это было их условие, его и родителей – контракт «один плюс». По-другому мы не смогли его затащить сюда. Понимаете, нынешняя ситуация беспокоит игроков. Еврокубков нет, немножко в стороне чемпионат России. Они не знают ситуацию, какая есть на самом деле. Всё равно есть СВО, есть пропаганда с двух сторон. И это тоже пугает игроков, и очень сложно притащить их. Конечно, Москве, Питеру, Казани — им проще всё равно.

Если бы были шансы, конечно, мы хотели бы сделать проект, долгосрочный, поэтому мы сделали контракт 1+2. Но, к сожалению, я думаю, после чемпионата мира всё равно он пришёл, посмотрел и стало тесновато в этой ситуации в России. Слишком быстро внимание на него направили все. А здесь в этой ситуации он всё равно немножко остаётся в стороне от мирового волейбола. И, наверное, это сказалось на его решении, что он продолжит в Италии», – сказал Константинов в интервью Youtube-каналу «Саша с Севера».