Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Давыскиба вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс»

Давыскиба вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс»
Комментарии

26-летняя белорусская доигровщица Анна Давыскиба вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс» на сезон-2026/2027.

«Мы с радостью приветствуем Анну в своих рядах и желаем ей удачи, ярких впечатлений и новых достижений в составе «Динамо-Ак Барс», – сообщает пресс-служба клуба.

Свою карьеру Давыскиба начала в «Минчанке» (2015-2019). С 2020 по 2023 года доигровщица выступала за миланский «Веро Волей», в сезоне-2023/2024 – за «Бергамо». Она также играла за польские «Бандюнг» (сезон-2023/2024), «Гресик» (сезон-2024/2025) и итальянские «Иль Бизонте Фиренце» (сезон-2024/2025) и «Монвизо» (сезон-2025/2026).

Материалы по теме
Константинов — о завершении контракта с Николовым: думаете, не хотели сохранить Симеона?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android