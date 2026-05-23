26-летняя белорусская доигровщица Анна Давыскиба вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс» на сезон-2026/2027.

«Мы с радостью приветствуем Анну в своих рядах и желаем ей удачи, ярких впечатлений и новых достижений в составе «Динамо-Ак Барс», – сообщает пресс-служба клуба.

Свою карьеру Давыскиба начала в «Минчанке» (2015-2019). С 2020 по 2023 года доигровщица выступала за миланский «Веро Волей», в сезоне-2023/2024 – за «Бергамо». Она также играла за польские «Бандюнг» (сезон-2023/2024), «Гресик» (сезон-2024/2025) и итальянские «Иль Бизонте Фиренце» (сезон-2024/2025) и «Монвизо» (сезон-2025/2026).