Россиянка Светлана Гатина покинула турецкий «Зерен», клуб обратился к ней на русском

Российская доигровщица Светлана Гатина покинула турецкую команду «Зерен», сообщила пресс-служба клуба в одной из социальных сетей.

Фото: Скриншот страницы «Зерена» в социальной сети

«Спасибо, Светлана! Мы расстались с нашей российской волейболисткой Светланой Гатиной, которая выступала за нашу команду в качестве доигровщицы в сезоне-2025/2026. Мы благодарим её за весь вклад, который она внесла в достижения нашего клуба, и желаем ей успехов на следующем этапе карьеры», — написала пресс-служба на турецком языке, после чего добавила строчку на русском: «Спасибо, Гати!»

До «Зерена» 23-летняя Гатина выступала только в России и играла за «Спарту», «Протон» и «Динамо-Ак Барс».