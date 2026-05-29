Начало прямой видеотрансляции матчей пляжного Про Тура по волейболу в Остраве

29 мая в 11:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция девяти матчей пляжного Про Тура 2026 года в чешской Остраве. Сезон завершается финалом, в котором примут участие 10 лучших команд мира.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Трофеи сборной России по волейболу: