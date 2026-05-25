«Предложения в России были даже посолиднее». Молотков — о решении остаться во Франции

22-летний российский диагональный Василий Молотков, который в следующем сезоне будет играть за французский «Тур» вместе с Эрвином Нгапетом, рассказал, обсуждалось ли его возвращение в российский чемпионат.

«У меня были предложения из России, меня приглашали в несколько клубов. Причём некоторые предложения в финансовом плане были даже посолиднее, чем в «Туре». Но я решил остаться во Франции в клубе, который планирует играть в Лиге чемпионов. Это шаг вперёд для меня, новый уровень. Сейчас важнее получать как можно больше волейбольного опыта и быстро прогрессировать. Уверен: если буду развиваться и повышать свой уровень, выгодные предложения ещё обязательно будут.

С «Локомотивом» у меня контракт до 2030 года. Сейчас я выступаю во Франции на правах аренды. Когда я изъявил желание подписать контракт с «Туром», меня никто не удерживал. Наоборот, поддержали.

В будущем, конечно, не исключаю вариант выступления в чемпионате России, ведь он один из сильнейших в мире. Но пока мне нравится в Европе. Пока есть возможность, нужно этим пользоваться. Набираться опыта, развиваться, чтобы потом попробовать себя и дома», — приводит слова Молоткова «БО Спорт».