«Енисей» выступит в женской Суперлиге сезона-2026/2027

Женская команда волейбольного клуба «Енисей» из Красноярска официально допущена к участию в чемпионате российской Суперлиги сезона-2026/2027. Соответствующее решение было принято директоратом Всероссийских соревнований по волейболу на основании постановления исполкома.

При этом следует отметить, что место в Суперлиге стало доступно благодаря решению команды «Северянка», которая завоевала золотые медали чемпионата Высшей лиги «А» и получила право на повышение в классе, но в итоге отказалась от участия в турнире высшего дивизиона. Команда не пошла на повышение в Суперлигу из-за позиции спонсора — компании «Фосагро».