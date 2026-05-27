Вербов попрощался с Волковым, Лубуричем, Вольвичем, Щербининым и Сурмачевским

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов объяснил, почему не удалось сохранить Дмитрия Волкова, а также попрощался с другими членами командами, которые завершают своё выступление за команду в этом сезоне.

«Он хотел уехать уже в этом сезоне, но я попросил его остаться ещё на годик, понимая, что мы не сможем заменить сразу трёх суперигроков – и Кристенсона, и Деру, и его.

Благодарен Диме, что тогда он поступил по совести, хотя были варианты поинтереснее. Мы, конечно, предложили ему остаться и на сезон-2026/2027, но шансов сохранить его не было. Если бы «Динамо» не вышло на него осенью с экстра-предложением, то он бы уехал в Италию. Хотел бы от себя и всего клуба поблагодарить Диму за эти пять лет. Было огромным удовольствием работать с ним и пережить вместе столько классных моментов.

Также хочу сказать слова благодарности ещё нескольким ребятам, которые стали родными для нас всех и помогли клубу достичь самых высоких целей. Конечно, это Артём Вольвич – настоящий капитан и ментальный лидер команды последних лет. И как игрок, и как тренер я получал огромное удовольствие, находясь с ним в одном коллективе. Дима Щербинин, наш вице-капитан – надёжность и уверенность в любом моменте. Человек, к которому все обращались за помощью как на площадке, так и за её пределами. Это два моих основных помощника в последние лет пять и пока мне сложно представить, как всё будет без них.

Большое спасибо и Андрею Сурмачевскому. Как сказал вице-президент нашего клуба Ильхам Рахматуллин, он как сын полка. «Зениту» – 26 лет, и Андрей провёл в системе клуба половину этого времени. Очень рад нашей совместной работе. Человеческие качества для меня всегда будут на первом месте, а он в этом настоящий чемпион», – приводит слова Вербова «БО Спорт».