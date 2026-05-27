«Зенит-Казань» рассказал о расставании с Дмитрием Волковым

31-летний доигровщик Дмитрий Волков покинул мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Волков выступал за казанский клуб с 2021 года. За это время доигровщик выиграл 10 трофеев: по три раза чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Всероссийскую спартакиаду, где «Зенит» представлял Татарстан.

«Дмитрий стал любимцем казанских болельщиков, завоевав их симпатии своей зрелищной и эмоциональной игрой, а также завоевав большое уважение тем, что ради команды готов играть даже с травмами.
Спасибо за большой вклад в успехи команды, яркую игру, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.

