Главная Волейбол Новости

Ирина Капустина перешла в «Локомотив» из «Динамо»

Ирина Капустина перешла в «Локомотив» из «Динамо»
Доигровщица Ирина Капустина пополнила состав калининградского «Локомотива», сообщает пресс-служба команды в официальном телеграм-канале. Срок контракта волейболистки с новым клубом не раскрывается.

«Мы рады, что Ира станет частью ЛокоСемьи. Приветствуем и желаем ей ещё больше раскрыть свой потенциал. Вместе мы — «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы.

28-летняя Капустина до перехода в «Локомотив» выступала за московское «Динамо», в составе которого становилась чемпионкой России, выигрывала Суперкубок и дважды Кубок страны. Также ранее волейболистка представляла клубы «Липецк» и «Университет».

