Бывший главный тренер «Зенита» возглавил «Динамо-Урал»

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» на официальном сайте сообщил о назначении нового главного тренера — Андрея Толочко. Ранее специалист долгое время работал в санкт-петербургском «Зените».

Толочко с 2017-го по 2022-й был старшим тренером «Зенита», после чего до февраля 2023 года — главным. До этого он работал с другим клубом из Санкт-Петербурга — «Автомобилистом», который выводил в Суперлигу, а также в «Газпром-Югре». С 2024-го Толочко является главным тренером сборной Беларуси.

Ассистентом Толочко в «Динамо-Урал» станет Александр Самохин, ранее возглавлявший молодёжную группу подготовки клуба, Борис Колчин будет выполнять обязанности тренера-селекционера, Денис Петренко — специалиста по ОФП.

