Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер «Корабелки» Светлана Сафронова покинула свой пост

Главный тренер «Корабелки» Светлана Сафронова покинула свой пост
Комментарии

Главный тренер женского волейбольного клуба «Корабелка» Светлана Сафронова покинула свой пост после трёх лет работы с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Под руководством Сафроновой команда из Санкт-Петербурга два года подряд выигрывала Высшую лигу А и вышла в Суперлигу. В первом же сезоне на элитном уровне «Корабелка» заняла седьмое место в турнирной таблице и вышла в полуфинал Кубка России.

«Я завершаю свою работу с командой Суперлиги и буду работать с молодёжной и детской командами клуба – «Корабелкой-2» и «Корабелкой-3». Это не новый вызов, это привычная для меня работа. Я всё время была рядом с ними и в течение этих лет, насколько это было возможно по времени. В принципе, всех девочек я знаю, этой работой я давно занимаюсь», – приводит слова Сафроновой пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Вербов попрощался с Волковым, Лубуричем, Вольвичем, Щербининым и Сурмачевским
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android