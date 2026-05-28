Главный тренер «Корабелки» Светлана Сафронова покинула свой пост

Главный тренер женского волейбольного клуба «Корабелка» Светлана Сафронова покинула свой пост после трёх лет работы с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Под руководством Сафроновой команда из Санкт-Петербурга два года подряд выигрывала Высшую лигу А и вышла в Суперлигу. В первом же сезоне на элитном уровне «Корабелка» заняла седьмое место в турнирной таблице и вышла в полуфинал Кубка России.

«Я завершаю свою работу с командой Суперлиги и буду работать с молодёжной и детской командами клуба – «Корабелкой-2» и «Корабелкой-3». Это не новый вызов, это привычная для меня работа. Я всё время была рядом с ними и в течение этих лет, насколько это было возможно по времени. В принципе, всех девочек я знаю, этой работой я давно занимаюсь», – приводит слова Сафроновой пресс-служба клуба.