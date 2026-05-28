«Я больше не чувствую себя игроком». Мусэрский – о причинах завершения карьеры

37-летний волейболист, олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский объяснил, почему решил завершить спортивную карьеру.

«Это решение не было принято в одно мгновение. Оно стало результатом долгих размышлений и честного разговора с самим собой. Со временем я всё больше ощущал, что восстановление теперь требует больше усилий и времени по сравнению с молодыми игроками. Соревноваться на самом высоком уровне становится всё сложнее.

Но дело не только в физической стороне – я больше не чувствую себя игроком. Внутреннее чувство, которое когда-то приводило меня на площадку, исчезло. Без него невозможно продолжать играть искренне. Я не хочу оставаться в спорте по привычке или по инерции», – приводит слова Мусэрского «БО Спорт».